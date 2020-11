Berlusconi: sì a Mattarella ma Forza Italia resta all'opposizione (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - "Forza Italia è una Forza di opposizione e tale vuole rimanere, ma il senso di responsabilità ci impone di comportarci in un altro modo, per questo accogliamo in pieno l'appello alla collaborazione del Presidente della Repubblica". Silvio Berlusconi, intervenendo stamani alla conferenza stampa con cui il suo partito ha presentato le controproposte alla legge di Bilancio, ribadisce la linea istituzionale di FI e la disponibilità al dialogo, chiudendo però a ogni ipotesi di sostegno organico al governo: "Siamo disponibili a lavorare - ha aggiunto - senza confusione di ruoli per far uscire il paese dall'emergenza sanitaria ed economica. Bisogna mettere da parte le polemiche, ma Forza Italia e' sempre stata all'opposizione e intende rimanere un partito di ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - "è unadie tale vuole rimanere, ma il senso di responsabilità ci impone di comportarci in un altro modo, per questo accogliamo in pieno l'appello alla collaborazione del Presidente della Repubblica". Silvio Berlusconi, intervenendo stamani alla conferenza stampa con cui il suo partito ha presentato le controproposte alla legge di Bilancio, ribadisce la linea istituzionale di FI e la disponibilità al dialogo, chiudendo però a ogni ipotesi di sostegno organico al governo: "Siamo disponibili a lavorare - ha aggiunto - senza confusione di ruoli per far uscire il paese dall'emergenza sanitaria ed economica. Bisogna mettere da parte le polemiche, mae' sempre stata all'e intende rimanere un partito di ...

