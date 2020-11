Berlusconi perde pezzi: Carrara, Ravetto e Zanella lasciano Fi ed entrano nella Lega (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilita’ di tradurre le nostre competenze e il nostro ‘sentire’ in azioni politiche concrete. In qualita’ di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre piu’ ampie aperture al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico“. Cosi’ i deputati di Forza Italia Maurizio Carrara, Laura Ravetto e Federica Zanella. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilita’ di tradurre le nostre competenze e il nostro ‘sentire’ in azioni politiche concrete. In qualita’ di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre piu’ ampie aperture al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico“. Cosi’ i deputati di Forza Italia Maurizio Carrara, Laura Ravetto e Federica Zanella.

mercuri60654635 : #Tallini non credete a @berlusconi quando dice di voler collaborare con il governo. Mandatelo piuttosto a fare comp… - rmm2000 : GIORNALE RADIO Giovedì 19 novembre - Nopecoroni : #POLITICA LA DESTRA NON DEVE CREDERE A BERLUSCONI, IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO. HA GIA'TRADITO TROPPE VOL… - millywo : @berlusconi Mi spiace ma ogni volta che parla del Mes , dell'Europa , o va incontro alle posizioni di Mattarella o… - Jac875 : È un caso che #Berlusconi e #ForzaItalia offrano l’appoggio al #governo proprio mentre quest’ultimo sta preparando… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi perde Berlusconi perde pezzi: Carrara, Ravetto e Zanella lasciano Fi ed entrano nella... Ciociaria24 Di Maio: “Forza Italia nella maggioranza? M5S e Berlusconi due mondi diversi”

"Secondo me, discutere di un ingresso di Forza Italia in maggioranza non ha senso". Lo afferma Luigi Di Maio, che intervistato da Radio Anch'io ...

Il governo vuole aprire a Berlusconi ma gli arresti in Calabria confermano il suo status di "impresentabile"

Domenico Tallini, presidente del consiglio regionale, ai domiciliari per associazione mafiosa e voto di scambio. Solo un anno stessa sorte per Giancarlo Pittelli con l'accusa di aver messo in contatto ...

"Secondo me, discutere di un ingresso di Forza Italia in maggioranza non ha senso". Lo afferma Luigi Di Maio, che intervistato da Radio Anch'io ...Domenico Tallini, presidente del consiglio regionale, ai domiciliari per associazione mafiosa e voto di scambio. Solo un anno stessa sorte per Giancarlo Pittelli con l'accusa di aver messo in contatto ...