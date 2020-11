Berlusconi: Forza Italia non partecipa al teatrino della politica, è offensivo mentre il Paese soffre' (Di giovedì 19 novembre 2020) La volontà di Forza Italia di 'non partecipare a maggioranze o governi con forze politiche incompatibili non ha nulla a che fare con manovre di palazzo, con quello che spesso ho definito 'teatrino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) La volontà didi 'nonre a maggioranze o governi con forze politiche incompatibili non ha nulla a che fare con manovre di palazzo, con quello che spesso ho definito '...

fattoquotidiano : Di Maio chiude all’ingresso di Forza Italia nel governo: ‘Oggi come allora non risponderei al telefono. M5s e Berlu… - berlusconi : Chiediamo risposte efficaci all’emergenza sanitaria, economica, burocratica. Proveremo a migliorare con le nostre p… - berlusconi : Presentiamo proposte, ma non significa annullare le distinzioni politiche e di ruolo fra maggioranza e opposizione,… - GianniVaretto : RT @LiciaRonzulli: Il presidente Berlusconi è stato chiarissimo, ieri, nel dire che Forza Italia è sempre stata all’opposizione di questo g… - vittorio_poli : RT @GiancarloDeRisi: Berlusconi contro Salvini: finalmente siamo alla resa dei conti. Ma nella maggioranza il Cavaliere lo vogliono soltan… -