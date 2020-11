Berlusconi apre a Conte | terremoto nel centrodestra E in tre lasciano Forza Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov –nelper la nuova apertura di Silvioal governo giallofucsia – in cerca di voti al Senato per far passare la legge di Bilancio – con Matteo Salvini che grida all’inciucio e Giorgia Meloni convinta invece che l’ex premier non cadrà nella trappola dem per spaccare l’opposizione. Dal canto suo, il leader diassicura che non entrerà nella maggioranza – anche perché il premier Giuseppeha già respinto nettamente qualsiasi ipotesi di rimpasto. Per non parlare di Luigi Di Maio che a nome dei 5 Stelle tutti ribadisce il suo “Mai con”. Il nodo dunque è il voto della manovra in Senato. La trappola dem e l’avvertimento della Meloni Ma tanto basta per scatenare un putiferio, anche nella maggioranza ...