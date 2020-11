Benedetta Rossi “incidente” prima della diretta a Porta a Porta: “Ci mancava il dramma…” (Di giovedì 19 novembre 2020) La cuoca più famosa del web e della televisione è stata ospite di Bruno Vespa, negli studi di Porta a Porta, su Rai Uno. prima della registrazione, tra preoccupazioni e comprensibili ansie, c’è stato un incidente per Benedetta Rossi. Ecco tutto quello che è successo. Benedetta Rossi visibilmente agitata Pur essendo ormai una vera e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) La cuoca più famosa del web etelevisione è stata ospite di Bruno Vespa, negli studi di, su Rai Uno.registrazione, tra preoccupazioni e comprensibili ansie, c’è stato un incidente per. Ecco tutto quello che è successo.visibilmente agitata Pur essendo ormai una vera e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

giadaweasley : Comunque @not_milkplus parla come Benedetta Rossi ?? - top10libri_it : BESTSELLER #2: Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta» Benedetta R… - Twtwtd : #portaaporta Babbo Natale mi porterà il libro di Benedetta Rossi, non quello di Vittorio Sgarbi :) - xmaflex : Erano anni che non guardavo #portaaporta: stasera mi sono ricordato del perché. Servizi inutili farciti di gente in… - irenepaz330 : Sto guardando la mia amica benedetta rossi in tv da V3sP4 se non è affetto sincero questo io non so -