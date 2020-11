(Di giovedì 19 novembre 2020) Fadiassieme ade il figlio, finito il suo matrimonio con Stefano De Martino, ha ritrovato l’amore a fianco dell’hair stylistsi sono fidanzati sul finire dell’estate e per un po’ hanno deciso, nonostante le numerose notizie di gossip a riguardo, di mantenere la relazione lontano dai riflettori. Col passare del tempo però la coppia, sempre più unita, ha cominciato ad ufficializzare la love story, postando romantiche foto sui social. L’amore prosegue a gonfie vele e per ...

infoitcultura : Stefano De Martino, modifica la sua biografia: attacco a Belen Rodriguez? - infoitcultura : Belen Rodriguez è stanca e vuota il sacco: “Certe cose fanno soffrire” - infoitcultura : Belen Rodriguez, difende il suo Antonino ed atterrisce l’altra donna - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, prove di famiglia allargata: al parco con Santiago - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, prove di famiglia allargata al parco con Santiago -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Raffella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha voluto chiarire di non aver raccomandato il fidanzato Alessio Sakara per la conduzione di ‘Tu si que vales’, ma che è stata la moglie di Costan ...Dopo la rottura, un anno fa Belen e Stefano avevano deciso di riprovarci, ma le cose non sono andate come speravano. L’ex ballerino di Amici ha usato… Leggi ...