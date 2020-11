Belen e il nuovo fidanzato a spasso col figlio Santi: le foto (Di giovedì 19 novembre 2020) Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, sono stati paparazzati per le vie di Milano col piccolo Santiago. Belen e Antonino, prove da famiglia allargata con Santiago su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020)Rodriguez e la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, sono stati paparazzati per le vie di Milano col piccoloago.e Antonino, prove da famiglia allargata conago su Notizie.it.

infoitcultura : Belen e il suo nuovo fidanzato. Il web: “Sono tutti uguali” - xchoconath : Raga ma quanto è BONO con la B maiuscola il nuovo moroso di Belen? Io amo Stefano ve lo giuro ma questo da proprio… - n3g4t1va : Il nuovo fidanzato di Belen è del 95.. - FloraFlowers14 : Ma il nuovo fidanzato di Belen è o no uguale a Iannone?! Pazzesco - FrancaPippa : Ok Belen non so niente del tuo nuovo uomo ma vedo che a livello estetico abbiamo gli stessi gusti ?????? -