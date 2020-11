Beautiful | anticipazioni 20 novembre | Shauna bacia Ridge

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 novembre 2020)torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di venerdì 20, dove vedremoalle prese con una sbronza colossale. Lo stilista non si reggerà in piedi, tanto da costringere il barman del Bikini Bar a trasferirlo in una camera sopra il locale. Qui il Forrester sarà accudito da, la quale non perderà occasione per approfittare della situazione, nonostante lo stilista sia incosciente a causa del troppo alcool ingerito. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata., trama 20ubriaco fradicio resta solo conIni colpi di scena non mancano mai. Nelle ultime puntate, abbiamo vistobere in modo smodato dopo la violenta lite avuta con ...