Basket | Trieste-Treviso e Cremona-Sassari rinviate | due gare in meno nella nona giornata di Serie A C’è un caso Milano-Venezia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Altri due rinviiA. Lasi ritroverà temporaneamente zoppa di due partite, e cioè quelle tra Allianze De’ Longhie tra Vanolie Banco di Sardegna, a causa delle problematiche legate ai contagi di Covid-19 all’interno delle compagini di casa. A, in particolare, sono ben dieci i casi di positività che sono stati comunicatidi martedì; nuovi test erano stati previsti per domani, che però non modificheranno in ognila sostanza del rinvio. La formazione giuliana si trova ora con quattro partite da recuperare, mentre quella veneta con tre, dopo aver ripreso a giocare ieri contro Cantù. A ...

OA_Sport : Basket: Trieste-Treviso e Cremona-Sassari rinviate, due gare in meno nella nona giornata di Serie A. C’è un caso Mi… - sportface2016 : #Basket, #SerieA: rinviate Trieste-Treviso e Cremona-Sassari - IacopoDeSantis : #LBASerieA. Rinviate: Allianz Pallacanestro Trieste – De’ Longhi Treviso Basket Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari - DaRonz82 : Rinviate Trieste-Treviso e Cremona-Sassari #LBA #basket - ansacalciosport : Covid: 10 positivi nella Pallacanestro Trieste, attività sospese. Fanno parte del gruppo squadra e si trovano in is… -

La Gazzetta dello Sport

Non si giocherà, la partita tra la Dinamo Sassari e la Vanoli Basket Cremona, in programma domenica prossima. Stessa situazione anche per quella in programma sabato tra Allianz Pallacanestro Trieste e ...TRIESTE Ora è proprio ufficiale: l’ Allianz Pallacanestro Trieste non giocherà nemmeno questo weekend, a causa delle problematiche legate ai contagi al Covid. Stop dunque anche al match inizialmente i ...