Basket, Eurolega 2020/2021: risultati e classifica della regular season

risultati e classifica della regular season di Eurolega 2020/2021. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l'interruzione della scorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata. 

classifica 
1. Barcellona 14 (7V 1P) 
2. Bayern Monaco 14 (7V 3P) 
3. CSKA Mosca 14 (7V 3P) 
4. Olympiacos 10 (5V 3P) 
5. Valencia Basket 10 (5V 3P) 
6. Real Madrid 8 (4V 4P) 
7. Zalgiris Kaunas 10 (5V 4P) 
8. Anadolu Efes Istanbul 10 (5V 4P) 
———————————————————— 
9. Stella Rossa ...

