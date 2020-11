Basket | coppe europee | sorridono Brescia e Sassari Sconfitte Brindisi | Milano e Trento

(Di giovedì 19 novembre 2020) Serata agrodolce per le italiane impegnate nelledi: vincono, mentre va male a. In Eurolega , l'Olimpia incappa nella peggior ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket coppe

Quotidiano.net

Terza k.o. per Milano in Eurolega. Due vittorie e altrettante sconfitte per le altre italiane impegnate fra Champions League ed Eurocup ...Nuovo allenatore per l’E-Work. La società ha deciso di affidare la panchina al 46enne bresciano Diego Sguaizer, tecnico dal ricco palmares nel quale spiccano due coppe Italia di A2 vinte con Crema e ...