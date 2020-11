Bari, celebrazioni San Nicola a porte chiuse: la decisione del comitato (Di giovedì 19 novembre 2020) Bari - Le celebrazioni religiose nel giorno del patrono di Bari, San Nicola, in programma il 6 dicembre; e quelle per il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, si svolgeranno a porte chiuse. La ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 19 novembre 2020)- Lereligiose nel giorno del patrono di, San, in programma il 6 dicembre; e quelle per il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, si svolgeranno a. La ...

La decisione è stata presa nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi in Prefettura.

