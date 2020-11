Barbra Streisand: 'Trump ha mentito 22 mila volte, avremmo potuto salvare 250 mila vite' (Di giovedì 19 novembre 2020) Lei è una delle tante artiste che non ha mai sopportato il miliardario xenofobo che ha gettato vergogna sulla Casa Bianca con i suoi modo maleducati e arroganti e con il razzismo. "Quando Trump è ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) Lei è una delle tante artiste che non ha mai sopportato il miliardario xenofobo che ha gettato vergogna sulla Casa Bianca con i suoi modo maleducati e arroganti e con il razzismo. "Quandoè ...

ConventoLonato : A - carloemme50 : @MastriTina Il principe delle stronzate (parodia del noto film con Nick Nolte e Barbra Streisand) - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Barbra Streisand - A Piece Of Sky - lounhhhh : Grazie Katya per avermi ricordato di Barbra Streisand, con la siga di sta sera voloooo - severusmagiustu : Una giovane Barbra Streisand sul palco pronta a cantare “Memory” uno dei suoi più grandi successi. #Ilcollegio -

Ultime Notizie dalla rete : Barbra Streisand Barbra Streisand: "Trump ha mentito 22 mila volte, avremmo potuto salvare 250 mila vite" Globalist.it Barbra Streisand: "Trump ha mentito 22 mila volte, avremmo potuto salvare 250 mila vite"

Se solo avesse compreso il potere della verità, avremmo potuto non perdere oltre 250mila vite". A scriverlo su Twitter è Barbra Streisand, una delle più strenue 'oppositrici' del presidente uscente ...

100 anni a tempo di musica

Un video-concerto per i 100 anni della ADEI-WIZO (Associazione Italiana Donne Ebree) e dell'artista Eva Fischer Per festeggiare i 100 anni dalla nascita della WIZO e contemporaneamente nel ricordo del ...

Se solo avesse compreso il potere della verità, avremmo potuto non perdere oltre 250mila vite". A scriverlo su Twitter è Barbra Streisand, una delle più strenue 'oppositrici' del presidente uscente ...Un video-concerto per i 100 anni della ADEI-WIZO (Associazione Italiana Donne Ebree) e dell'artista Eva Fischer Per festeggiare i 100 anni dalla nascita della WIZO e contemporaneamente nel ricordo del ...