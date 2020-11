Barbara D’Urso ha solo la vestaglia e fa come Sharon Stone! – FOTO

Leggi su bloglive

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ormaiè nota per i suoi post pre-puntata in cui mostra al pubblico un’anteprima dei suoi abiti. Questa volta lasta facendo impazzire il web. La conduttrice… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.