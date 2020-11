Barack Obama si meraviglia della tecnolgia dello schermo verde (Di giovedì 19 novembre 2020) Oprah Winfrey ha rivelato la straordinaria tecnologia dello schermo verde dietro la sua ultima intervista con l’ex presidente americano. Barack Obama si meraviglia dello schermo verde e gioca con Oprah. I due sembrano che siano nella stessa stanza ma in realtà sono a 2 mila miglia di distanza. Barack Obama si diverte con la tecnologia dello schermo verde? Nell’ultimo episodio di The Oprah Conversation, Oprah Winfery e l’ex presidente sembrano essere seduti davanti allo stesso camino scoppiettante, mentre discutono del nuovo libro di memorie di Obama, A Promised Land. In realtà, non sono affatto nella stessa stanza, con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020) Oprah Winfrey ha rivelato la straordinaria tecnologiadietro la sua ultima intervista con l’ex presidente americano.sie gioca con Oprah. I due sembrano che siano nella stessa stanza ma in realtà sono a 2 mila miglia di distanza.si diverte con la tecnologia? Nell’ultimo episodio di The Oprah Conversation, Oprah Winfery e l’ex presidente sembrano essere seduti davanti allo stesso camino scoppiettante, mentre discutono del nuovo libro di memorie di, A Promised Land. In realtà, non sono affatto nella stessa stanza, con ...

Le memorie dell'ex presidente Barack Obama hanno venduto quasi 890 mila copie nelle prime 24 ore dalla pubblicazione confermandone lo status di assoluto bestseller tra le autobiografie presidenziali.

A qualche settimana dalla fine delle elezioni presidenziali americane, Donald Trump non ha ancora accettato la sconfitta e il risultato elettorale. Così contro di lui si è scagliata anche la ex first ...

