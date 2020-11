Bar e ristoranti potrebbero riaprire dopo il 3 dicembre: il governo studia il nuovo Dpcm (Di giovedì 19 novembre 2020) Se i dati del contagio lo consentiranno, il governo è pronto ad allentare le restrizioni in vista all’inizio di dicembre. Nessun liberi tutti, nessun ritorno alla normalità, ma la speranza è che in quei giorni il Paese inizi a essere meno piegato dal Covid. Se così dovesse essere, scrive Il Corriere, potrà aprirsi la strada a restrizioni più lievi per gli esercizi commerciale. In particolare sono in cantiere: Alcune modifiche all’orario di apertura dei negozi e deroghe rispetto alla serrata di bar e ristoranti per dare fiato anche alle attività economiche nel periodo che certamente è uno dei più redditizi dell’anno. Nei giorni immediatamente precedenti al Natale, invece, potrebbero tornare limitazioni più dure. Quanto alle cene in famiglia, ci sarà la raccomandazione di proteggere i meno giovani: Un altro punto in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Se i dati del contagio lo consentiranno, ilè pronto ad allentare le restrizioni in vista all’inizio di. Nessun liberi tutti, nessun ritorno alla normalità, ma la speranza è che in quei giorni il Paese inizi a essere meno piegato dal Covid. Se così dovesse essere, scrive Il Corriere, potrà aprirsi la strada a restrizioni più lievi per gli esercizi commerciale. In particolare sono in cantiere: Alcune modifiche all’orario di apertura dei negozi e deroghe rispetto alla serrata di bar eper dare fiato anche alle attività economiche nel periodo che certamente è uno dei più redditizi dell’anno. Nei giorni immediatamente precedenti al Natale, invece,tornare limitazioni più dure. Quanto alle cene in famiglia, ci sarà la raccomandazione di proteggere i meno giovani: Un altro punto in ...

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti Coronavirus, contagi: dai bar ai ristoranti alle palestre, i luoghi in cui si corrono più rischi Il Sole 24 ORE Una zona rossa di vergogna

Controlli assenti, traffico nella media di una qualsiasi città in funzione, gran parte dei negozi aperti, bar e ristoranti chiusi al pubblico ma aperti all’asporto e causa di assembramenti di ...

Asporto e consegna a domicilio dei ristoranti confermata IVA al 10%

I vari DPCM emanati in questo sfortunato periodo di Coronavirus hanno limitato le aperture al pubblico di ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie ma sono rimaste consentite le attività di ...

