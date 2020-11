Ballando con le stelle, Maykel Fonts salta la finale: il ballerino in coppia con Alessandra Mussolini positivo al covid-19 (Di giovedì 19 novembre 2020) L’edizione fortunata di Ballando con le stelle, con ascolti superiori al 20% di share, volge al termine ma se la partenza è stata segnata dal Coronavirus, che aveva portato a un doppio slittamento, anche la finale dovrà fare i conti con la pandemia. La finale prevista per sabato 21 novembre dovrà fare a meno di Maykel Fonts, il ballerino cubano che affianca Alessandra Mussolini è risultato positivo al covid-19. La notizia è stata anticipata dal sito Tpi e confermata a stretto giro in un video pubblicato sui social da Milly Carlucci: “Maykel è positivo, non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi, due sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) L’edizione fortunata dicon le, con ascolti superiori al 20% di share, volge al termine ma se la partenza è stata segnata dal Coronavirus, che aveva portato a un doppio slittamento, anche ladovrà fare i conti con la pandemia. Laprevista per sabato 21 novembre dovrà fare a meno di, ilcubano che affiancaè risultatoal-19. La notizia è stata anticipata dal sito Tpi e confermata a stretto giro in un video pubblicato sui social da Milly Carlucci: “, non ci sarà alladi sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi, due sono ...

