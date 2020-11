Ballando Con Le Stelle: Maykel Fonts positivo al Covid. Cosa accadrà ora? L’annuncio di Milly Carlucci – VIDEO (Di giovedì 19 novembre 2020) Ballando con le Stelle si è rivelato, sinora, il programma televisivo più funestato di questo 2020, in particolare dal Covid-19. Tra i colpi di scena, i piani saltati, gli infortuni e i concorrenti positivi al tampone il programma tersicoreo della rete ammiraglia non conosce pace. Ultimo in ordine temporale è proprio il partner di danza di Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, risultato positivo al Covid. L’annuncio arriva direttamente da Milly Carlucci che dal proprio profilo Twitter annuncia: “Siamo alle prove di Ballando con le Stelle, tutti hanno provato salvo Alessandra e Maykel; la notizia è già trapelata e purtroppo ve ... Leggi su trendit (Di giovedì 19 novembre 2020)con lesi è rivelato, sin, il programma televisivo più funestato di questo 2020, in particolare dal-19. Tra i colpi di scena, i piani saltati, gli infortuni e i concorrenti positivi al tampone il programma tersicoreo della rete ammiraglia non conosce pace. Ultimo in ordine temple è proprio il partner di danza di Alessandra Mussolini,, risultatoalarriva direttamente dache dal proprio profilo Twitter annuncia: “Siamo alle prove dicon le, tutti hanno provato salvo Alessandra e; la notizia è già trapelata e purtroppo ve ...

- niccolo_fabbri : Alessandra Mussolini oggi dice che molto probabilmente non farà la finale di #BallandoConLeStelle. Maykel Fonts, ri…