Ballando con le stelle 2020, Maykel Fonts ha il Coronavirus e salta la finale (Di giovedì 19 novembre 2020) Nonostante i problemi medici che hanno coinvolto tanti concorrenti e ballerini professionisti (per esempio l'intossicazione alimentare o il ricovero di Raimondo Todaro) sembrava che il pericolo del Coronavirus fosse stato scongiurato all'interno di Ballando con le stelle 2020. Infatti dopo Samuel Peron e Daniele Scardina nessuno era stato più contagiato. Le cose ora, però, sono cambiate perché Maykel Fonts ha contratto il Covid-19 e non sarà presente all'ultima puntata. Cosa vuol dire questo per Alessandra Mussolini e la finale? Scopriamolo insieme. Maykel Fonts ha il Coronavirus e salta la finale: cosa farà la Mussolini? La conferma della positività di Maykel ...

