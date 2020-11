Badminton | Luca Zhou | “L’Italia può crescere molto | punto alle Olimpiadi del 2028”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020)è da poco rientrato da Lahti, in Finlandia, dove ad inizio novembre si sono disputati gli Europei juniores di: l’atleta tesserato per l’ASV Ms ha parlato con OA Sport del momento storicodelicato che stiamo vivendo e del futuro del movimento italiano del volano. L’azzurrino ha commentato la propria performance gli Europei di categoria, nei quali si è confrontato con avversari più grandi di età, accumulando esperienza in vista della rassegna che si svolgerà tra due anni, quando punterà al podio, sfuggito per un soffio già quest’anno nel doppio maschile, dove si è fermato ai quarti in coppia con Matteo Massetti. Come tini in questo periodo in cui l’Italia è tornata a vivere un secondo periodo di restrizioni? “Ultimamente, nonostante la situazione ...