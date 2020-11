Babbo Natale quest’anno regala videomessaggi di auguri dalla Lapponia (Di giovedì 19 novembre 2020) Magari patirà pure lui le restrizioni dei lockdown e dovrà tenersi più a distanza del solito, ma non c'è zona rossa che possa intimorire o fermare chi quel colore lo indossa da sempre sulla barba bianca e folta. Già, proprio Babbo Natale. E non un suo clone o un imitatore qualunque con addosso un un travestimento, ma quello vero, l'originale di Rovaniemi, nella Lapponia finlandese. Che quest'anno ha pensato a un regalo molto sui generis per i suoi fan sparsi in tutto il mondo: un videomessaggio personalizzato, scritto da noi, letto e registrato da lui, da recapitare ai propri cari per lasciarli senza parole. Ovviamente sarà tempestato di richieste, quindi sceglierà alcuni fortunati a cui riservare questo speciale, indimenticabile omaggio. Tutti possono provarci, ci vogliono pochi minuti. Basta candidarsi collegandosi ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 novembre 2020) Magari patirà pure lui le restrizioni dei lockdown e dovrà tenersi più a distanza del solito, ma non c'è zona rossa che possa intimorire o fermare chi quel colore lo indossa da sempre sulla barba bianca e folta. Già, proprio. E non un suo clone o un imitatore qualunque con addosso un un travestimento, ma quello vero, l'originale di Rovaniemi, nellafinlandese. Che quest'anno ha pensato a un regalo molto sui generis per i suoi fan sparsi in tutto il mondo: uno personalizzato, scritto da noi, letto e registrato da lui, da recapitare ai propri cari per lasciarli senza parole. Ovviamente sarà tempestato di richieste, quindi sceglierà alcuni fortunati a cui riservare questo speciale, indimenticabile omaggio. Tutti possono provarci, ci vogliono pochi minuti. Basta candidarsi collegandosi ...

