Azzurri alle finali di Nations League: l’Italia è tornata grande (Di giovedì 19 novembre 2020) l’Italia è tornata grande, vince e convince. La rivoluzione di Mancini ha avuto i risultati sperati. I calciatori sentono ora l’onore e l’onere di indossare la maglia azzurra. Giocano, si divertono, vincono. l’Italia espugna Sarajevo 2-0. Contro la Bosnia a segno Belotti e Berardi. Grazie a questo successo gli Azzurri chiudono in testa il girone e si assicura la prossima final four di Nations League, che si svolgerà tra Torino e Milano ad ottobre del 2021, insieme a Belgio, Spagna e Francia. Ora l’Italia può ambire ad un trofeo che manca dal 2006 (era il Mondiale). Gli Azzurri hanno perso l’ultima volta a settembre del 2018, con il Portogallo. In panchina in Bosnia c’era Evani, al terzo centro consecutivo, ma è evidente che il ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 19 novembre 2020), vince e convince. La rivoluzione di Mancini ha avuto i risultati sperati. I calciatori sentono ora l’onore e l’onere di indossare la maglia azzurra. Giocano, si divertono, vincono.espugna Sarajevo 2-0. Contro la Bosnia a segno Belotti e Berardi. Grazie a questo successo glichiudono in testa il girone e si assicura la prossima final four di, che si svolgerà tra Torino e Milano ad ottobre del 2021, insieme a Belgio, Spagna e Francia. Orapuò ambire ad un trofeo che manca dal 2006 (era il Mondiale). Glihanno perso l’ultima volta a settembre del 2018, con il Portogallo. In panchina in Bosnia c’era Evani, al terzo centro consecutivo, ma è evidente che il ...

