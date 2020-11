Aurora Ramazzotti si confida sui social: “Sono terrorizzata” (VIDEO) (Di giovedì 19 novembre 2020) Aurora è una roccia La figlia d’arte Aurora Ramazzotti è risultata positiva al Covid-19. Lei e Goffredo Cerza, il suo fidanzato, sono in casa in assoluta quarantena. Dopo 10 giorni dalla notizia, racconta ai social come sta e contemporaneamente, comunica la sua forza. La stessa forza che dobbiamo avere tutti, specialmente in questo periodo storico e mondiale così delicato. Leggi anche Anche Aurora Ramazzotti è positiva al Covid-19: l’annuncio in diretta Già qualche giorno fa era tornata sui social dopo un periodo silenzioso, per comunicare ai followers le sue condizioni di salute. Adesso è tornata dando un messaggio in più. Leggi anche Aurora Ramazzotti positiva al Covid: “Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno” In questi giorni sembra ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 novembre 2020)è una roccia La figlia d’arteè risultata positiva al Covid-19. Lei e Goffredo Cerza, il suo fidanzato, sono in casa in assoluta quarantena. Dopo 10 giorni dalla notizia, racconta aicome sta e contemporaneamente, comunica la sua forza. La stessa forza che dobbiamo avere tutti, specialmente in questo periodo storico e mondiale così delicato. Leggi anche Ancheè positiva al Covid-19: l’annuncio in diretta Già qualche giorno fa era tornata suidopo un periodo silenzioso, per comunicare ai followers le sue condizioni di salute. Adesso è tornata dando un messaggio in più. Leggi anchepositiva al Covid: “Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno” In questi giorni sembra ...

