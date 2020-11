Aurora Ramazzotti, come sta dopo il contagio: “Mi ha colpita psicologicamente, sono terrorizzata” (Di giovedì 19 novembre 2020) Aurora Ramazzotti è guarita: questa la notizia principale, confermata dalla stessa giovane influencer e presentatrice in una serie di dirette Instagram pubblicate nel corso delle scorse ore. La celebre figlia d’arte è dunque riuscita a lasciarsi alle spalle il Covid in tempi record, e dopo neanche dieci giorni dall’inizio dell’isolamento è già tornata a lavorare via social. Proprio su quelle piattaforme che aveva abbandonato nel periodo della quarantena, è arrivato il primo racconto estensivo dell’esperienza con il Coronavirus; testimonianza che non ha certo addolcito la pillola. “Non sento più il controllo del mio corpo”: reduce dal contagio da Covid, Aurora Ramazzotti torna a raccontare il suo stato di salute sui social Rievocando questa settimana di isolamento, ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 novembre 2020)è guarita: questa la notizia principale, confermata dalla stessa giovane influencer e presentatrice in una serie di dirette Instagram pubblicate nel corso delle scorse ore. La celebre figlia d’arte è dunque riuscita a lasciarsi alle spalle il Covid in tempi record, eneanche dieci giorni dall’inizio dell’isolamento è già tornata a lavorare via social. Proprio su quelle piattaforme che aveva abbandonato nel periodo della quarantena, è arrivato il primo racconto estensivo dell’esperienza con il Coronavirus; testimonianza che non ha certo addolcito la pillola. “Non sento più il controllo del mio corpo”: reduce dalda Covid,torna a raccontare il suo stato di salute sui social Rievocando questa settimana di isolamento, ...

