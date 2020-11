Atp Finals, Rublev batte il già qualificato Thiem (Di giovedì 19 novembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - Andrey Rublev , già eliminato dagli Atp Finals, batte in due set Dominic Thiem e saluta Londra con un successo. Battuta d'arresto indolore per l'austriaco che, dopo le due ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - Andrey, già eliminato dagli Atpin due set Dominice saluta Londra con un successo. Battuta d'arresto indolore per l'austriaco che, dopo le due ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - Marathonbet_IT : #ATPFinals, stasera alle 21 #Nadal sfida l'attuale campione del torneo #Tsitsipas. Lo spagnolo parte favorito, ma a… - GianniVaretto : RT @SkySport: ?? Che punto di Kubot e Melo?? ?? Le ATP Finals di Londra su Sky #SkyTennis #SkySport #ATPFinals - SkySport : ?? Che punto di Kubot e Melo?? ?? Le ATP Finals di Londra su Sky #SkyTennis #SkySport #ATPFinals - Sweetbutpsych18 : Quando aspetti le atp finals per un anno e non riesci a vedere nemmeno una partita perchè sei nella ?? più totale… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Finals ATP Finals 2020, il LIVE di giovedì 19 novembre. Vittoria ininfluente di Rublev su Thiem Ubi Tennis Atp Finals: Rublev batte Thiem 6-2, 7-5

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Il russo Andrey Rublev ha battuto l’austriaco Dominic Thiem in un incontro del gruppo A delle Atp Finals, in corso a Londra, col punteggio di 6-2, 7-5. Una sconfitta senza cons ...

ATP Finals: Rublev batte Thiem, ma non basta per passare il turno

Andrey Rublev ottiene una vittoria netta su Dominic Thiem nel terzo e ultimo match del girone "Londra" delle Nitto ATP Finals 2020. Il russo, già eliminato, domina il primo set e gestisce bene il seco ...

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Il russo Andrey Rublev ha battuto l’austriaco Dominic Thiem in un incontro del gruppo A delle Atp Finals, in corso a Londra, col punteggio di 6-2, 7-5. Una sconfitta senza cons ...Andrey Rublev ottiene una vittoria netta su Dominic Thiem nel terzo e ultimo match del girone "Londra" delle Nitto ATP Finals 2020. Il russo, già eliminato, domina il primo set e gestisce bene il seco ...