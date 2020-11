Atp Finals, imprevisto per Bertolucci: “Ho X Factor nelle cuffie” (Di giovedì 19 novembre 2020) Durante il match delle Atp Finals 2020 tra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, si è verificato un imprevisto nella cabina di commento di Sky Sport. Paolo Bertolucci, in telecronaca con Elena Pero, ad un certo punto ha infatti chiesto aiuto alla regia. “Chiedo scusa, ma ho X Factor nelle cuffie. Aiutatemi per favore – ha detto l’ex tennista, che poi ha aggiunto – Sento dei ragazzi italiani che parlano“. Fortunatamente l’allarme sembra essere rientrato ed i due telecronisti possono continuare la telecronaca del match senza problemi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Durante il match delle Atp2020 tra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, si è verificato unnella cabina di commento di Sky Sport. Paolo, in telecronaca con Elena Pero, ad un certo punto ha infatti chiesto aiuto alla regia. “Chiedo scusa, ma ho Xcuffie. Aiutatemi per favore – ha detto l’ex tennista, che poi ha aggiunto – Sento dei ragazzi italiani che parlano“. Fortunatamente l’allarme sembra essere rientrato ed i due telecronisti possono continuare la telecronaca del match senza problemi. SportFace.

