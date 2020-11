Astrazeneca: "Il nostro vaccino produce una forte risposta negli anziani" (Di giovedì 19 novembre 2020) Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla società Astrazeneca in collaborazione con l’Università di Oxford produce una “forte risposta immunitaria negli anziani”. È quanto risulta dai dati dei primi studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet. I risultati della fase uno e della fase due suggeriscono che uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave da Covid-19 sia in grado di costruire l’immunità. Circa 560 volontari adulti sani hanno preso parte ai test di fase due, in cui sono state somministrate due dosi del candidato vaccino, o un placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, si legge nella relazione. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilcontro il Covid-19 sviluppato dalla societàin collaborazione con l’Università di Oxforduna “immunitaria”. È quanto risulta dai dati dei primi studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet. I risultati della fase uno e della fase due suggeriscono che uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave da Covid-19 sia in grado di costruire l’immunità. Circa 560 volontari adulti sani hanno preso parte ai test di fase due, in cui sono state somministrate due dosi del candidato, o un placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, si legge nella relazione.

Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla società AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford produce una “forte risposta immunitaria negli anziani”. È quanto risulta dai dati dei ...

