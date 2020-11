Assicurazioni su beni materiali | Generali presenta Deep Property

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Una soluzione all’avanguardia che combina dati satellitari con immagini stradali in un sistema controllato dall’intelligenza artificiale viene messa al servizio delle polizze assicurative sui: si chiamaed è stata sviluppata grazie alla partnership traGlobal Corporate & Commercial e Ticinum Aerospace, spin-off dell’Università di Pavia, specializzata nell’intelligenza artificiale e nell’elaborazione dei dati geospaziali. La soluzione – chiarisce la nota – “si avvale di un approccio automatizzato per estrapolare le caratteristiche degli edifici che sono rilevanti per la determinazione del rischio, come il numero di piani, l’anno di costruzione o iutilizzati. Questa tecnologia sfrutta i Big Data ottenuti dalle tecniche di ...