Asse Milano-Torino, per gennaio Marotta al lavoro per lo scambio Vecino-Izzo

Quando manca ormai sempre meno alla prossima sessione di calciomercato invernale sembra sempre più concreta l'ipotesi, lanciata di recente da SportMediaset, per quanto riguarda il possibile scambio tra l'Inter ed il Torino. Ebbene sono Armando Izzo e Matías Vecino i due protagonisti della trattativa in questione: per quanto riguarda il primo, è un laterale destro

Ultime Notizie dalla rete : Asse Milano Asse Milano-Torino, per gennaio Marotta al lavoro per lo scambio Vecino-Izzo DailyNews 24 Napoli-Milan, l'arbitro è Valeri: l'ultimo precedente al San Paolo è ok

Sarà Paolo Valeri di Roma il fischietto che dirigerà domenica sera al San Paolo il match tra Napoli e Milan. Lo stesso match che aveva diretto anche nel 2018, gara che ...

L'Inter torna su Paredes: possibile uno scambio con il PSG. E l'argentino aveva già detto sì al nerazzurro

In orbita Inter torna a circolare con insistenza il nome di Leandro Paredes. Il centrocampista del Psg piace da tempo dalle parti di Viale della ...

