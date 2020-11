Ascolti Tv mercoledì 18 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata All Together Now milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Bosnia – Italia milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Resta con Me milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Sherlock Holmes – Gioco d’ombremilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Chi l’ha visto? milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Stasera Italia speciale mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Riaccendiamo i fuochi mila e % Atlantide mila e% X Factor mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche – Access Prime Time Soliti Ignoti – Rai 1 – mln/% Striscia la notizia – Canale 5 – ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 19 novembre 2020) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata All Together Now milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Bosnia – Italia milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Resta con Me milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Sherlock Holmes – Gioco d’ombremilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Chi l’ha visto? milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Stasera Italia speciale mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Riaccendiamo i fuochi mila e % Atlantide mila e% X Factor mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche – Access Prime Time Soliti Ignoti – Rai 1 – mln/% Striscia la notizia – Canale 5 – ...

CorriereCitta : #ascoltitv mercoledì 18 novembre 2020: Bosnia Erzegovina-Italia, All Together Now, Chi l'ha visto?, Resta con me - Teresa75641417 : @VMangiapia @_portamivia_ Esatto mercoledì con sadakatsiz e quasi impossibile fare ascolti alti...io spero sia per… - VMangiapia : @_portamivia_ Si ma questa serie faceva ascolti bassi già il sabato il mercoledì è una guerra fredda come vogliono… - Ale27_69 : @carmenllaco @beatrice_2012 Sono meravigliosi e Bay Yanlis è fantastica..non capisco proprio perché non gli sia sta… - Elena9884 : @ilariaaila Beh io credo che la cosa migliore visto che domenica c'è la finale di ogretemen di metterla al suo po… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera