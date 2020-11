Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 18 novembre 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 18 novembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio Uefa Nations League: Bosnia-Italia ha totalizzato 6699 spettatori (24.33% di share). La puntata del programma All Together Now su Canale5 ha conquistato 3072 spettatori (14.44%). Il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre su Italia1 ne ha avuti 1230 (5.42%); su Rai2 il film Resta con me ha portato a casa 2081 spettatori (8.07%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 2213 spettatori (9.86%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 770 spettatori (3.40%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 726 (3.07%). ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 19 novembre 2020)dei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio Uefa Nations League: Bosnia-Italia ha totalizzato 6699 spettatori (24.33% di share). La puntata del programma All Together Now su Canale5 ha conquistato 3072 spettatori (14.44%). Il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre su Italia1 ne ha avuti 1230 (5.42%); su Rai2 il film Resta con me ha portato a casa 2081 spettatori (8.07%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 2213 spettatori (9.86%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 770 spettatori (3.40%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 726 (3.07%). ...

