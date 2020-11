Articolo Uno: Metro C opera infinita, mobilità calpestata (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Altra proroga e slitta la consegna. Quando eravamo ROMA si costruiva il Colosseo in meno di dieci anni, per la Metro C siamo al fine lavori mai. Una linea ancora ferma a San Giovanni con un passaggio di treni ogni 9 minuti, molto piu’ lento delle ferrovie regionali”. Cosi’ in una nota segretario regionale del Lazio di Articolo Uno, Riccardo Agostini. “Sono tra le 10 e le 20 le linee di Metropolitana nelle grandi citta’ europee. Ma a ROMA no, a ROMA le linee sono due e mezzo e piu’ i tempi si allungano, piu’ il divario infrastrutturale aumenta- spiega Agostini- Ora si parla del 2024 per vederla completata, forse. I finanziamenti del Recovery Fund non possono essere sprecati in lungaggini burocratiche e tempi di costruzione infiniti”. Per l’esponente di Articolo 1 “serve una legge speciale per la mobilita’ di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Altra proroga e slitta la consegna. Quando eravamo ROMA si costruiva il Colosseo in meno di dieci anni, per laC siamo al fine lavori mai. Una linea ancora ferma a San Giovanni con un passaggio di treni ogni 9 minuti, molto piu’ lento delle ferrovie regionali”. Cosi’ in una nota segretario regionale del Lazio diUno, Riccardo Agostini. “Sono tra le 10 e le 20 le linee dipolitana nelle grandi citta’ europee. Ma a ROMA no, a ROMA le linee sono due e mezzo e piu’ i tempi si allungano, piu’ il divario infrastrutturale aumenta- spiega Agostini- Ora si parla del 2024 per vederla completata, forse. I finanziamenti del Recovery Fund non possono essere sprecati in lungaggini burocratiche e tempi di costruzione infiniti”. Per l’esponente di1 “serve una legge speciale per la mobilita’ di ...

