Arsenal, Arteta su Ozil: «Mi fa male vederlo fuori dal progetto, non lo merita»

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato di Mesut Ozil, fuori dal progetto dei Gunners. Ecco le parole dell'allenatore spagnolo ai microfoni di beIN Sports sul centrocampista tedesco ai margini della squadra. 

«È una cosa che mi fa male perché non mi piace che un giocatore della mia squadra non abbia la possibilità di partecipare o competere. È triste e nessuno merita ciò».

