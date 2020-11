Arrestato per furto rischia di restare in prigione per una legge ormai abolita (Di giovedì 19 novembre 2020) Un giovane di 17 anni è stato Arrestato per tentato furto ma dopo più della metà della sua vita è ancora in prigione per una legge ormai abolita Danny Weatherson, di Scotswood, Newcastle, ha trascorso quasi metà della sua vita in prigione e potrebbe non essere mai rilasciato a causa di un tentativo di rapina L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020) Un giovane di 17 anni è statoper tentatoma dopo più della metà della sua vita è ancora inper unaDanny Weatherson, di Scotswood, Newcastle, ha trascorso quasi metà della sua vita ine potrebbe non essere mai rilasciato a causa di un tentativo di rapina L'articolo proviene da YesLife.it.

TeresaBellanova : Un imprenditore agricolo arrestato per aver costretto due dipendenti ad avere rapporti sessuali sotto minaccia di l… - petergomezblog : ‘Ndrangheta e sanità: arrestato per concorso esterno Domenico Tallini (Fi), presidente del Consiglio regionale dell… - ilpost : Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è stato arrestato per concorso esterno in asso… - soloio0509 : RT @Acidelius: Per la prima volta in un Paese africano un uomo è stato arrestato e incriminato per aver mandato il figlio in Europa affidan… - Francesco00099 : RT @gumas75: Oggi a Roma sindaci calabresi in sit-in, perchè sanità torni ad essere di competenza Regione. Nel giorno in cui viene arrestat… -