Arrestato Domenico Tallini, il presidente del Consiglio regionale della Calabria

Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è stato Arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Tallini, che ha 64 anni ed è un esponente di Forza Italia, è stato posto agli arresti domiciliari, in seguito a un'indagine sul business dei farmaci della cosca della 'ndrangheta Grande Aracri di Cutro, in provincia di Crotone, che ha portato all'arresto di altre 18 persone nelle province di Catanzaro, Crotone e Roma. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o ...

