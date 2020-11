Arcuri | pronto il nuovo piano per i vaccini anti-Covid

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il Commissario per l’Emergenza, Domenico, ha inviato ai presidenti delle Regioni e ai Ministri della Salute e degli Affari Regionali ilper i. Nelsono previste 3,4 milioni di dosi di vaccinoPfizer. I primi 1,7 milioni saranno già somministrati agli italiani entro fine gennaio. Ilprevede che i presidi ospedalieri “dovranno essere in condizione di vaccinare almeno 2.000 persone (o più persone ma con multipli di 1.000) in 15 giorni”. Sarà indispensabile che le strutture abbiano anche disponibilità al loro interno di congelatori, con specifiche caratteristiche che permettono temperature fino a -75 gradi, ed il relativo volume di spazio disponibile. Inoltre, le misure di ...

Il comune di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, visti i tanti contagi da Covid 19 ha deciso di instaurare un presidio con ambulanza, medico, soccorritore e centralino per tutti i cittadini affe ...Arcuri pigliatutto promette tutto. Berlusconi promette il sostegno ma in cambio di che? Ma a Bruxelles i piani non arrivano e perderemo tutto ...