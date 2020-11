Arcuri ordina solo adesso le bombole di ossigeno Che mancano in tutta Italia

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Inlediperché nessuno ha pensato adrle per tempo. I farmacisti chiedono ai cittadini di riportare indietro quelle che hanno in casa e non usano più, in molte regioni si fa una ‘ricerca’ porta a porta, a volte con l’aiuto delle forze dell’ordine, ma le aziende produttrici di, da maggio fino a pochi giorni fa, non hanno ricevuto alcun ordine.di: l’azienda Faber contattatapochi giorni fa E’ il caso della Faber, due stabilimenti, uno a Cividale del Friuli e l’altro a Castelfranco Veneto, 400 dipendenti. La Invdi Domenico, il commissario strario per l’emergenza Covid, ha contattato l’azienda ...