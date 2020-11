Arcuri | Gran parte della popolazione sarà vaccinata nei primi nove mesi del 2021

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il commissario per l'emergenza coronavirus: "Da metà gennaio dosi per 1,7 milioni di italiani, il vaccino nonobbligatorio, ma nascerà un patentino informatico". Da lunedì il bando siringhe: "complesso". Sul virus: "La sua forza si sta riducendo"

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi ci sono oltre 46mila nuovo contagiati e 653 decessi. Sono numeri in progressiva crescita ma dobbiamo fare uno sforzo per entrare ...Il documento del commissario straordinario per organizzare la conservazione e la somministrazione delle fiale. Serve l’elenco delle strutture provinciali per la distribuzione di 3,4 milioni di dosi a ...