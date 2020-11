Arcuri | “Forza del virus è ancora molto rilevante ma si sta riducendo”

Leggi su blogo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenicoin conferenza stampa stasera ha fatto il punto della situazione, parlando di leggero miglioramento ma di tanta stradada fare. Secondo: “La forza del, ma grazie alle misure messe in campo si sta riducendo“. Il commissario straordinario ha spiegato che in una settimana è diminuita la percentuale di tamponi positivi, dal 16,2% al 14,46%. In merito alle terapie intensive per i malati Covidha chiarito: “Abbiamo 3.712 persone in terapia intensiva e i posti letto attivabili sono 10.025”. Il commissario straordinario all’emergenza sanitaria ha parlato anche del vaccino, di cui sarà responsabile per la distribuzione: “A gennaio arriveranno 3,4 ...