Arcuri annuncia vaccinazioni di massa nel 2021

(Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - "Stiamo lavorando alacremente al piano di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini anti Covid". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sulle attività di contenimento e contrasto all'epidemia. "Si tratterà della più grande campagna di somministrazione di vaccini mai vista" "Le do un auspicio ma non una previsione, penso che la quantità di vaccini che arriveranno nel nostro paese sarà una quantità crescente. Io penso che entro qualche mese potremo arrivare nel corso del 2021 alla cosiddetta somministrazione su larga scala". "Sulla base delle previsioni, non ancora validate, una parte importante della popolazione potrà essere vaccinata nel primo semestre del prossimo anno o entro il terzo trimestre del prossimo anno. Bisognerà vedere se i processi ...