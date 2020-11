Aprire le porte a Berlusconi? Per i 5S non se ne parla neppure. Forza Italia lancia le sue proposte per il Paese. I 5 Stelle chiudono ad ipotesi di maggioranza allargata (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono contenute in 34 slides le proposte per la legge di Bilancio che ieri Forza Italia ha presentato in video conferenza. Una “bussola” per il Paese, la definisce il responsabile economico del partito, Renato Brunetta, che lancia ancora una volta un appello al premier Giuseppe Conte: “Lo dico al governo: riscriviamo insieme la legge di Bilancio, maggioranza e opposizione. Se si dovrà votare un nuovo scostamento, questo comporterà la riscrittura del testo, per rispondere ad un unico obiettivo: garantire tutti alla stessa maniera, senza che vi siano Italiani di serie A o di serie B. Per questo, Berlusconi ha proposto di lavorare insieme per realizzare un grande ‘New Deal’, un impegno da parte di tutte le forze politiche, per salvare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono contenute in 34 slides leper la legge di Bilancio che ieriha presentato in video conferenza. Una “bussola” per il, la definisce il responsabile economico del partito, Renato Brunetta, cheancora una volta un appello al premier Giuseppe Conte: “Lo dico al governo: riscriviamo insieme la legge di Bilancio,e opposizione. Se si dovrà votare un nuovo scostamento, questo comrà la riscrittura del testo, per rispondere ad un unico obiettivo: garantire tutti alla stessa maniera, senza che vi sianoni di serie A o di serie B. Per questo,ha proposto di lavorare insieme per realizzare un grande ‘New Deal’, un impegno da parte di tutte le forze politiche, per salvare il ...

