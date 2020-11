Apple, multa da 113 milioni per il rallentamento degli iPhone (Di giovedì 19 novembre 2020) Apple multata per il rallentamento degli iPhone. L’azienda di Cupertino pagherà la sanzione di 113 milioni di dollari. WASHINGTON (STATI UNITI) – Apple multata per il rallentamento degli iPhone. L’azienda di Cupertino, come riportato dal Washington Post, ha deciso di pagare la sanzione da 113 milioni di dollari per chiudere il lungo percorso giudiziario voluto da 35 stati americani. Secondo l’accusa, la multinazionale avrebbe deciso di rallentare i vecchi cellulari dei clienti con l’obiettivo di preservare le batterie. Il caso è scoppiato nel 2017 e si è concluso tre anni dopo con il passo indietro dell’azienda. L’accordo tra Apple e associazioni dei ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020)ta per il. L’azienda di Cupertino pagherà la sanzione di 113di dollari. WASHINGTON (STATI UNITI) –ta per il. L’azienda di Cupertino, come riportato dal Washington Post, ha deciso di pagare la sanzione da 113di dollari per chiudere il lungo percorso giudiziario voluto da 35 stati americani. Secondo l’accusa, la multinazionale avrebbe deciso di rallentare i vecchi cellulari dei clienti con l’obiettivo di preservare le batterie. Il caso è scoppiato nel 2017 e si è concluso tre anni dopo con il passo indietro dell’azienda. L’accordo trae associazioni dei ...

