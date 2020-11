Anya Taylor-Joy ovvero la regina degli scacchi | l’icona di stile da tenere d’occhio

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) Essere protagonista de La regina degli scacchi, la serie Tv, in onda su Netflix, più vista e chiaccherata del momento. Chissà cosa proverà Anya Taylor-Joy, la 24enne attrice americana (ma cresciuta tra l’Argentina, Londra e New York), con già un curriculum di tutto rispetto (tra i film The Witch, l’horror che l’ha lanciata nel 2015, e poi Split, Emma, The New Mutans) ma balzata ultimamente agli onori della cronaca praticamente nel giro di un click. La sua Beth Harmony che, tra una pastiglia e una bevuta, si trasforma in genio della scacchiera, ha conquistato tutti (anche Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi hanno confessato l‘addiction per la serie): sù, alzi la mano chi non ha divorato tutte le sette puntate disponibili tutte d’un fiato (se non l’avete vista, mettetela da recuperare in to do list).