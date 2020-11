Antonella Clerici spiega come avere i capelli ricci perfetti come i suoi (Foto) (Di giovedì 19 novembre 2020) Antonella Clerici è tornata in tv con il compito di portare allegria nelle case degli italiani e anche qualche consiglio, tante ricette, sempre in cucina (Foto). Sempre presente sui social condivide non solo momenti di vita privata ma anche ciò che propone in tv. Il suo sorriso, i suoi colori e i suoi capelli ricci, naturali come lei e il suo modo di condurre. “Un sorriso rende tutto più luminoso” ha commentato sul suo profilo Instagram mostrando un primo piano radioso. “Un’amica di famiglia, ecco mi ispiri questa sensazione! A tal proposito, posso chiederti come si fa a dare quelle onde alla tua chioma bionda? I miei capelli sono ricci e crespi, stessa lunghezza, ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020)è tornata in tv con il compito di portare allegria nelle case degli italiani e anche qualche consiglio, tante ricette, sempre in cucina (). Sempre presente sui social condivide non solo momenti di vita privata ma anche ciò che propone in tv. Il suo sorriso, icolori e i, naturalilei e il suo modo di condurre. “Un sorriso rende tutto più luminoso” ha commentato sul suo profilo Instagram mostrando un primo piano radioso. “Un’amica di famiglia, ecco mi ispiri questa sensazione! A tal proposito, posso chiedertisi fa a dare quelle onde alla tua chioma bionda? I mieisonoe crespi, stessa lunghezza, ma ...

lysztomania_ : @jesuuves Bacio del cuoco sulla fronte Bacio di Antonella clerici quindi - Clau64Claudio : @PaulLamanski Mi dà i nervi anche a me ,e anche quella dei supermercati MD con Antonella Clerici ,con i clienti ult… - irxnx7 : ma perché Antonella Clerici dice 'WoW' ogni volta che vede un impasto lievitato? l'impasto: - Im_Asia_03 : RT @bubinoblog: Brava Antonella Clerici, evviva il Made in Italy! #DocNelleTueMani 'non ha niente da invidiare alle serie americane'. #Esem… - _Valealizzi_ : RT @bubinoblog: Brava Antonella Clerici, evviva il Made in Italy! #DocNelleTueMani 'non ha niente da invidiare alle serie americane'. #Esem… -