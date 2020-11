Antonella Clerici dietro le quinte di “The Voice Senior” | «Dobbiamo stare attenti»

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il successo di “È sempre mezzogiorno”, che ha rimpiazzato lo storico programma “La prova del cuoco”, perun’altra importante sfida. La conduttrice sarà al timone di TheSenior, che andrà in onda da venerdì 27 novembre alle 21.25 su Rai1. Uno show dedicato ai cantanti over 60, che hanno voglia di mettersi in gioco e di esibirsi. A giudicare le performance Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e la figlia Jasmine, che seguiranno passo passo i talenti, fino a duettare con loro nella semi finale. Una novità importante riguarda il numero delle puntate: saranno soltanto cinque. leggi anche l’articolo —> TheSenior, Jasmine Carrisi coach insieme a papà Al Bano: «Musica ed emozioni sono inseparabili» Al settimanale Tv Sorrisi e canzoni...

Antonella Clerici sarà al timone di "The Voice Senior", che andrà in onda da venerdì 27 novembre alle 21.25 su Rai1. Retroscena ...Tra poco più di una settimana andrà in onda The Voice Senior e la padrona di casa è particolarmente preoccupata per i concorrenti. Bisogna essere prudenti ...