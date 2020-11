Antonella Clerici “come la D’Urso”: stupisce ma qualcuno la bacchetta (Di giovedì 19 novembre 2020) La bella e raggiante conduttrice Antonella Clerici stupisce i fan su Instagram con una foto: pioggia di complimenti tra alcune piccole critiche per un dettaglio Antonella Clerici (fonte foto: Instagram, @ antoClerici)Continua a tener compagnia e a conquistare l’affetto e i complimenti anche su Instagram, la bella ed amata conduttrice televisiva Antonella Clerici, che proprio sul social network su cui è regina condivide uno scatto in cui esplode il suo sorriso: tanti like e messaggi d’affetto, ma non manca qualche piccola critica. La carriera del volto noto del mondo della televisione è davvero incredibile, costellata di successi, traguardi e grandi soddisfazioni. Per tanto tempo alla guida di un programma tanto importante e seguito ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) La bella e raggiante conduttricei fan su Instagram con una foto: pioggia di complimenti tra alcune piccole critiche per un dettaglio(fonte foto: Instagram, @ anto)Continua a tener compagnia e a conquistare l’affetto e i complimenti anche su Instagram, la bella ed amata conduttrice televisiva, che proprio sul social network su cui è regina condivide uno scatto in cui esplode il suo sorriso: tanti like e messaggi d’affetto, ma non manca qualche piccola critica. La carriera del volto noto del mondo della televisione è davvero incredibile, costellata di successi, traguardi e grandi soddisfazioni. Per tanto tempo alla guida di un programma tanto importante e seguito ...

Jedzeniobot : Ho una passione quasi sessuale per il cibo [...] per me quelli che non amano il cibo fanno male anche tutto il rest… - MagmaNaviglio : Antonella Clerici Tsareena Octillery Zebstrika Spiritomb @mcrrythenight - mcrrythenight : @MagmaNaviglio Antonella Clerici - 1975_lupo : @ahoy_boy98 Antonella Clerici e Anna Moroni - okinawakasato : @Cambiacasacca Comunque hanno la scaletta dei VIP che prendono il covid, io credo che sotto le feste saranno: Anton… -