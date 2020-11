Anna Marchesini | la forza di un sorriso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Quel ramo del Lago di Como…” così inizia la celebre opera di Alessandro Manzoni “I Promessi Sposi“(1827), riproposta sul piccolo schermo negli anni 90? come una parodia. Chissà che cosa avrebbe pensato lo scrittore, vedendo la sua Lucia interpretata su Rai1 dall’attrice, dalla comicità al mondo della scrittura Comica, doppiatrice, attrice teatrale, scrittrice e molto altro. Tutto questo era, che come oggi nasceva ad Orvieto nel 1953. Venne amata dal pubblico del piccolo schermo affianco ad altri due colleghi e suoi amici, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Il Trio, così era chiamato il loro sodalizio artistico, conquista i telespettatori con sketch comici e parodie esilaranti, come quella de “I Promessi Sposi” (Rai1,1990). I tre ...