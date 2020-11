Anna Marchesini e il rapporto speciale con sua figlia Virginia: l’attrice avrebbe compiuto 67 anni (Di giovedì 19 novembre 2020) Anna Marchesini ha fatto parte del celebre Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, dal 1982 al 1994. La famosa attrice teatrale oggi avrebbe compiuto 67 anni. Anna però è venuta a mancare il 30 luglio 2016, dopo aver combattuto per anni contro l’artrite reumatoide. Il legame tra la Marchesini e sua figlia Virginia Valente è ancora oggi indissolubile, anche dopo diversi anni dalla scomparsa della donna. Virginia è nata nel 1993, dal matrimonio con l’attore Paki Valente, dal quale si separò nel 2001. Virginia, giovane poetessa e filosofa, è una persona molto riservata, eppure ha parlato di sua madre durante una lunga intervista a Repubblica. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020)ha fatto parte del celebre Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, dal 1982 al 1994. La famosa attrice teatrale oggi67però è venuta a mancare il 30 luglio 2016, dopo aver combattuto percontro l’artrite reumatoide. Il legame tra lae suaValente è ancora oggi indissolubile, anche dopo diversidalla scomparsa della donna.è nata nel 1993, dal matrimonio con l’attore Paki Valente, dal quale si separò nel 2001., giovane poetessa e filosofa, è una persona molto riservata, eppure ha parlato di sua madre durante una lunga intervista a Repubblica. Leggi anche ...

