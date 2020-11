Andrea Orlando: “Speranza dica parole chiare sui vaccini” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, tira le orecchie al ministro della salute Roberto Speranza, esponente di Liberi e Uguali. L’alleato di governo chiede una maggiore chiarezza sul fronte dei vaccini: “Credo che il ministro Speranza debba dire al più presto una parola chiara. Credo che una guerra che colpisce in modo simmetrico venti regioni italiane vada combattuta in modo simmetrico. La risposta articolata e federalista in guerra io non l’ho mai vista”, ha dichiarato a Porta a Porta. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Il vicesegretario del Partito Democratico,, tira le orecchie al ministro della salute Roberto Speranza, esponente di Liberi e Uguali. L’alleato di governo chiede una maggiorezza sul fronte dei vaccini: “Credo che il ministro Speranza debba dire al più presto una parola chiara. Credo che una guerra che colpisce in modo simmetrico venti regioni italiane vada combattuta in modo simmetrico. La risposta articolata e federalista in guerra io non l’ho mai vista”, ha dichiarato a Porta a Porta. SportFace.

mzuppy : RT @martinoloiacono: Era il 2011: ''Per risolvere i problemi internazionali Berlusconi usa Lavitola. Per risolvere i problemi diplomatici… - cantatope : @martinoloiacono Per risolvere i problemi italiani usa Andrea Orlando - sedmagis : RT @martinoloiacono: Era il 2011: ''Per risolvere i problemi internazionali Berlusconi usa Lavitola. Per risolvere i problemi diplomatici… - erreelleci : RT @martinoloiacono: Era il 2011: ''Per risolvere i problemi internazionali Berlusconi usa Lavitola. Per risolvere i problemi diplomatici… - martinoloiacono : Era il 2011: ''Per risolvere i problemi internazionali Berlusconi usa Lavitola. Per risolvere i problemi diplomati… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Orlando Antonio Bassolino, Andrea Orlando (Pd): "19 assoluzioni. È il caso di vedere cosa non ha funzionato" Il Fatto Quotidiano Andrea Orlando: “Speranza dica parole chiare sui vaccini”

Il vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, infiamma la maggioranza: "Speranza dica parole chiare sui vaccini" ...

Governo: Orlando, 'posizione Berlusconi come tutte opposizioni europee'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto una offerta di collaborazione a tutte le opposizioni anche raccogliendo un invito del Capo dello Stato ma soprattutto guardando alle condizioni del Paese ...

Il vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, infiamma la maggioranza: "Speranza dica parole chiare sui vaccini" ...Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto una offerta di collaborazione a tutte le opposizioni anche raccogliendo un invito del Capo dello Stato ma soprattutto guardando alle condizioni del Paese ...