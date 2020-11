Andrea Crisanti | “Senza dati a disposizione | non farei il primo vaccino anti-Covid a gennaio”

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 novembre 2020): “Nonil“Nonilche dovesse arrivare a: lo ha dichiarato il virologonel corso di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus in programma a Milano dal 19 al 22 novembre. “Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un. Per questo, senza, io nonilche dovesse arrivare a gennaio. Perché vorrei ...